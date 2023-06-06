Вода из Каховского водохранилища была основным источником пресной воды в Крыму.

Жители оккупированного полуострова уже начали ощущать первые последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС, пишет Politeka.net.

Так, жители Керчи сообщают, что воду уже отключили, а в Евпатории отключать водоснабжение начнут с обеда.

Жители оккупированного полуострова также публикуют кадры, как теперь выглядит вода, которая течет из кранов. У некоторых она с песком, у других – с глиной.

«Глина одна идет», - жалуются крымчане.

Кроме того, появился график подвоза воды, хотя еще утром 6 июня оккупанты утверждали, что «повода для паники нет».

Добавим, ранее эксперты, анализируя риски для Каховской ГЭС, в частности отмечали, что таким образом россияне перережут водоснабжение в Крым.

Об угрозе подрыва россиянами Каховской ГЭС сообщали еще осенью прошлого года. В частности, украинская разведка в октябре заявляла, что российские оккупанты еще в апреле 2022-го года заминировали Каховскую ГЭС и проводят работы по минированию шлюзов и опор.

«На сегодняшний день окончательно понятно, что государство-террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона», — говорилось в сообщении разведки.

Тем временем в Сети появились кадры, как на Херсонщине поток воды уносит жилые дома.

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Ситуация с эвакуацией после подрыва Каховской ГЭС стремительно ухудшается.

Также сообщалось о срочном заявлении "Киеввовдоканала" относительно водоснабжения после катастрофы.

Населенные пункты быстро уходят под воду.