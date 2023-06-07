Уровень воды в Николаеве продолжает подниматься, пишет Politeka.net.
Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, заметно поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки.
Через некторое время Секневич предупредил, что в Заводском районе вода подступила к остановочным комплексам. «В самой низкой точке укрепляем берег», – сообщил мэр.
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Также подтоплена береговая линия в районе Леваневцев (пляж) и Яхт-клуба (рестораны и челночные базы).
В Ингульском районе есть поднятие воды со стороны ул. Железнодорожной, подтопленный пляж. В Корабельном районе подтопления в районе ул. Рыбной – вода дошла до некоторых пирсов челночного кооператива.
В Центральном районе на нижней набережной из-за поднятия уровня воды проседает грунт, коммунальщики огородили территорией лентой.
«Прошу николаевцев там не прогуливаться», – обратился Сенкевич к жителям.
Пляжи Стрелка и Вербочка также подтоплены.
«Сейчас уровень воды в акватории Николаева поднялся на 82 см», - предупредил мэр Николаева.
В настоящее время на Намыве в самой низкой точке пляжа вода подступает к остановкам общественного транспорта. Чтобы не шла дальше на проезжую часть и к домам – укрепляется берег.
Жители города сообщают, что затоплены все причалы.
«Вы там, может, уже и не пройдете, потому что там уже все залито. Уже надо разуваться. Вода подходит и с каждым часом она все ближе и ближе к нашим домам подходит. Что будет мы не знаем», – рассказала жительница Николаева.
На кадрах можно увидеть, что береговое укрепление исчезло под водой.
«И воды все больше и больше, это гаражный кооператив такой. Здесь гаражи и вода уже позатекала. Люди говорят, что завтра воды будет еще больше», – рассказывает другая жительница города, показывая автомобили и гаражи в воде.
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