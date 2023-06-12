Петров пост, или Апостольский, начинается уже сегодня, 12 июня.

Как отметили в Православной Церкви Украины, это первый летний пост, который продлится почти месяц и завершится ко Дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля), пишет Politeka.net.

«Отсюда и его название Петров пост, или Апостольский – впервые о нем упоминает святой Ипполит Римский в ІІІ в.», – отметили в ПЦУ.

Этот пост, как подчеркнули в ПЦУ, всегда начинается в понедельник через неделю после Дня Святой Троицы.

Он считается не строгим: постящимся разрешается есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.

«О духовной составляющей – он призван нас укрепить. Какой смысл для нас в постировании во время войны, ведь мы и так, повседневно, несем большое бремя ограничений и испытаний? Пост может помочь найти душевное равновесие, пережить травмы и потери, выделить время на молитвенное общение с Богом.

Да, война кардинально меняет форму поста, но не может изменить его суть – самоограничение и жертвенность ради духовного совершенства, ради обретения, прежде всего, той духовной силы, которая нам всем сейчас очень нужна», - подчеркнули в ПЦУ.

Итак, в 2023 году Петров пост приходится на следующие даты:

Начало поста: 12 июня 2023 года

Окончание поста: 11 июля 2023 года

В течение поста Петра верующие соблюдают ограничения в питании. Обычно в этот период исключаются животные продукты, такие как мясо, молоко, яйца и другие молочные продукты.

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