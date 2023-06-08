Про це, як пише Politeka.net, заявили в Православній Церкві України, коментуючи перехід на новий календар.

Як підкреслили в ПЦУ, юліанський календар був прийнятий Церквою в силу того, що це був календар, за яким велося літочислення у тогочасній Римській імперії, і це був найкращий календар на той час.

«Проблема юліанського («старого») календаря полягає в тому, що кожні 128 років в ньому відбувається накопичення розбіжності в одну добу між астрономічним (сонячним) і календарним (вирахуваним за формулою) рівноденням», - пояснили в ПЦУ.

На сьогодніщшній день розходження між реальним (астрономічним) рівноденням та датою 21 березня, на яку мало би припадати рівнодення, складає вже 13 днів.

Це, як підкреслюють в ПЦУ, є проблемою, бо таке багатоденне розходження між реальними астрономічними подіями та календарними датами призводить до того, що святкування всіх неперехідних свят церковного року поступово зсуваються вперед.

Так, наприклад, свято Різдва Христового буде припадати на час приготування до Великого посту і навіть на сам піст. І це є абсурдним, підкреслили в ПЦУ.

На зміну юліанському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш сучасний календар – григоріанський.

Однак східні Православні Церкви і надалі послуговувалися традиційним, юліанським календарем. Лише у 1923 році на Синаксі представників Православних Церков в Константинополі було схвалено оновлений, так званий новоюліанівський календар.

«Цей календар позбавлений недоліку юліанського календаря і є суттєво точнішим (більше наближеним до астрономічних подій), ніж григоріанський», - зазначили в ПЦУ

Тож новоюліанський календар – це вдосконалена форма юліанського календаря, де «пропускається» 7 діб на 900 років (тоді як у григоріанському – 3 доби на 400 років). У період від 1 березня 1600 року до 28 лютого 2800 року новоюліанський календар повністю збігається з григоріанським.

В ПЦУ також повідомили, що станом на сьогодні більшість Православних Церков використовують новоюліанський календар.

Протягом попереднього часу оновлення календарної традиції в Україні було дискредитоване спробами її зовнішнього нав’язування, але нині фактори з минулого, які стояли на перешкоді календарних змін, втрачають свою актуальність.

Новоюліанівський календар – більш точний та церковно прийнятий, зі збереженням традиційної пасхалії.

«Тобто, збережеться усталена до цього часу практика календарно-астрономічних правил для обрахунку дати Великодня і залежних від неї рухомих свят (наприклад, Вознесіння Христового або П’ятидесятниці). Водночас зміняться дати святкувань нерухомих свят (Різдво, Стрітення, Покрова Пресвятої Богородиці та інші) – на 13 днів назад», - додалив ПЦУ.

Українська Православна Церква виправить календарні неточності і відзначатиме церковні свята разом з більшістю інших Помісних Православних Церков світу, коли відповідне рішення Архієрейського Собору буде затверджене Помісним Собором.

Він скликається у липні.

В ПЦУ запевнили, що громади, які надалі схочуть дотримуватися старого календаря, можуть це зробити.

Але з дотриманням визначеної соборно процедури - після рішення кваліфікованої більшості складу громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перехід на новий календар відбудеться з 1 вересня цього року.

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