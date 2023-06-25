В пресс-службе Министерства обороны Украины рассказали об единоразовой денежной помощи в случае подписания контракта с ВСУ.
Денежные средства выплачиваются сразу после подписания контракта. Размер выплат составляет:
- 21 472 грн – для лиц рядового состава
- 24 156 грн – для лиц сержантского и старшинского состава
- 26 840 грн – для лиц офицерского состава
Эта денежная помощь предусмотрена для следующих категорий военных:
- принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;
- на должности сержантского и старшинского состава - на 3 года и больше;
- на должности офицерского состава – на год и более;
- назначены на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании вуза – на 5 лет и более.
Как уточнили в Минобороны, чтобы получить денежную помощь, нужно написать рапорт на имя командира.
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При этом существует несколько исключений, когда денежная помощь за подписание контракта ВСУ не выплачивается:
- представителям рядового состава, которые в ходе службы по контракту заключили другой – на должность сержантского и старшинского состава;
- представителям сержантского и старшинского состава, которых во время действия контракта принимают на службу по контракту офицерского состава;
- офицерам, подписавшим контракт во время прохождения кадровой службы.
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