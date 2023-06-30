Военнослужащий в Бродах совершил смертельное ДТП во время движения военной колонны, пишет Politeka.net.
Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе один ребенок. Тяжелые телесные повреждения получила еще одна несовершеннолетняя, а другая – средней тяжести. Еще один пассажир получил повреждение средней тяжести.
Трагедия произошла еще в сентябре 2022 года. И вот в ДБР сделали новое заявление.
«Установлено, что в сентябре 2022 года во время движения по территории Львовской области он проигнорировал красный свет светофора и наехал на легковой автомобиль», - сообщили в ДБР.
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Также сообщается, что расследование в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы, совершившего смертельное ДТП во время движения военной колонны, завершено.
В настоящее время военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что повлекло потерпевшему телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 415 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, следователями установлена ненадлежащая организация движения военной техники начальником службы Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Он не обеспечил координацию действий патрульной полиции по маршруту движения техники с колонной, а также не проконтролировал действия водителей самой колонны во время такого марша.
Чиновник подозревается в небрежном отношении к военной служебной, совершенном в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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