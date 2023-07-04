В Украине с 1 июля возвращаются довоенные налоги на топливо, скоро ценники подскочат вверх.

С 1 июля в Украине вернулась довоенная акцизная обязанность и НДС для компаний, которые продают нефтепродукты. Иными словами, к довоенному показателю возвращаются два основных налога, которые в конечном итоге придется платить потребителям. Эти повышенные налоги будут постепенно интегрированы в ценовые списки на автозаправочных станциях.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, по бензину налоговая нагрузка увеличивается на 11 грн за литр, по дизелю – на 8 грн/л, и по сжиженному газу примерно на 3 грн/л. Таким образом, несложно догадаться, насколько подорожает топливо.

"На самом деле цены на топливо формируются довольно прозрачно. Поскольку сегодня мы полностью являемся импортерами топлива, соответственно, мы понимаем при каких ценах оно приходит. Мы понимаем логистику, транспортные расходы, налоговый компонент и, соответственно, мы можем посчитать наценку – доход заправочных станций. И этот контроль, он осуществляется постоянно, потому что-то где-то скрыть, как-то там увеличить свои доходы не замечено не получится", - говорит эксперт.

Надо сказать, что "по традиции", украинцам стоит готовится и к скачку цен на товары и услуги, и в первую очередь это коснется именно продуктов. Так как в их стоимость заложены транспортировка. А когда бензин подорожает, соответственно и стоимость транспортировки вырастет.

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