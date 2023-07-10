На этот раз, судя по опубликованному в сети видео, охранник магазина одежды возле станции метро Лесная в Киеве сделал странное заявление.

Во время спора с посетителем магазина, охранник заявил: "Киев — русскоязычный город".

Покупатель в ответ ему сказал, что им "займется СБУ".

В итоге, после того, как видео оказалось в сети - мужчина исчез из магазина, написав заявление на увольнение без объяснений.

Сотрудники полиции пришли в магазин, чтобы пообщаться с охранником, но его там уже не было.

"Когда наши участковые офицеры прибыли в магазин, то мужчину там уже не застали. Правоохранители пообщались с администратором заведения. Как выяснилось, охранник, сразу после конфликта с посетителями, написал заявление об увольнении и ничего не объясняя покинул помещение магазина», — рассказали в полиции.

Известно, что в юридическом отделе предоставили персональные данные охранника, идут разбирательства случившегося.

"Для того чтобы понять так это или нет - достаточно пройтись по улицам Киева, Харькова, Днепра, Одессы и послушать. И может уже, наконец, что-то делать с самой проблемой, а не с теми, кто констатирует ее наличие?",

" То, что уволился, означает, что боится ответственности и остается, при своем мнении", - пишут в комментариях украинцы.

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