Мобилизация в Украине будет проходить по обновленным правилам.

О праве на отсрочку от мобилизации объяснили в Министерстве юстиции Украины, пишет Politeka.net.

Напомним, 30 июня изменилось законодательство о праве на отсрочку от мобилизации ухаживающих за родственниками людей.

Теперь, как объясняют в Министерстве, отсрочку от мобилизации могут получить люди, имеющие жену (супруга) с инвалидностью I, II или III группы, родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы, но при новом условии - что эти у людей с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных законом их содержать.

Также в Министерстве назвали другие условия права на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилым или с инвалидностью.

Напомним, 30 июня Президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения" от 28.06.2023 г. № 3161-IX (законопроект № 9342). Законом внесены изменения внесены в абзац одиннадцатого части первой ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» .

Теперь отсрочку можно будет получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других лиц, способных содержать лицо с инвалидностью.

Иными словами, для подтверждения права на отсрочку необходимо будет дополнительно представить доказательства отсутствия других трудоспособных лиц, которые по законодательству должны содержать лицо с инвалидностью, в противном случае такие военнообязанные могут быть мобилизованы.

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