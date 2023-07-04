Сьогоднішній день для деяких депутатів України почався з отримання повістки.

З отримання повістки почався сьогоднішній день для деяких депутатів України.

Так, повістки отримали депутати Львівської облради, пише Politeka.net.

Про цю повідю повідомив депутат від «Свободи» Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки…», - розповів Ситник на своїй сторінці Facebook.

Ситник також опублікував фото повістки, у якій зазначається, що Йосиф Ситник повинен прибути у Личаківсько-Залізничний ОРТЦК та СП вже завтра, 5 липня, о 9.00 ранку.

При собі необхідно мати, зокрема паспорт громадянина України, військово-обліковий документ, мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

Коментуючи вручення повістки, користувачі соцмереж попросили депутата «зачитати усіх кому вручили, і хто підписався» і зазначили, що можновладцям теж треба воювати.

«Це правильно, але це профанація, і всі це розуміють...»,

«Депутатам також треба бути на війні. Нехай також знають, як важко захищати країну»,

"Країна для всіх одна,а не тільки хлопці зі сіл на фронті і прості робітники".

Відомо, що повістки вручили 56 депутатам Львівської облради.

Нагадаємо, в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня.

Мобілізувати можуть придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби; придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років; знятих та виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років (з "білим квитком"), визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії), які не скоювали тяжких злочинів.

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