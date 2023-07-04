Сегодняшний день для некоторых депутатов Украины начался с получения повестки.

С получения повестки начался сегодняшний день для некоторых депутатов Украины.

Повестки получили депутаты Львовского облсовета, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил депутат от «Свободы» Иосиф Сытник.

«Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки…», – рассказал Сытник на своей странице Facebook.

Сытник также опубликовал фото повестки, в которой говорится, что Иосиф Сытник должен прибыть в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП уже завтра, 5 июля, в 9.00 утра.

При себе необходимо иметь, в частности, паспорт гражданина Украины, военно-учетный документ, мобилизационное распоряжение (при наличии).

Комментируя вручение повестки, пользователи соцсетей попросили депутата «зачитать всех, кому вручили и кто подписался» и отметили, что власть имущим тоже нужно воевать.

«Это правильно, но это профанация, и все это понимают...»,

«Депутатам тоже нужно быть на войне. Пусть также знают, как тяжело защищать страну»,

"Страна для всех одна, а не только ребята из сел на фронте и простые рабочие".

Известно, то повестки вручили 56 депутатам Львовского облсовета.

Напомним, в Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 18 августа.

Мобилизовать могут пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы; пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет; снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК (военно-врачебной комиссии), не совершавших тяжких преступлений.

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Кроме того, Politeka.net писала, что повестки в Украине начали раздавать по новым правилам.

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