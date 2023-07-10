10 июля в православном календаре – день памяти преподобного Сампсона Странноприимца.

10 июля день памяти преподобного Самсона: он родился в богатой римской семье, с юных лет изучал врачебное дело, со времен понял - его призвание - помогать нуждающимся.

В дом Самсона часто приходили бедные, у которых не было возможности заплатить за лечение.

После смерти родителей у Самсон появилось хорошее наследство - он сразу раздал и переехал в другой город, где купил небольшой дом и бесплатно принимал пациентов.

Поэтому, с давних времен 10 июля обеспеченные люди старались подать милостыню как можно большему количеству нуждающихся - ведь такие поступки в течение года вернутся многократно.

Запрещено 10 июля тяжело работать, выходить на огород.

Также не нужно долго смотреть в зеркало - можно лишиться красоты.

Нельзя сегодня завидовать, ругаться, злословить.

Существует и ряж традиций и примет 10 июля, в частности, раньше было принято смотреть, какой сегодня день, если облачное небо – погода будет плохая.

Если дождь 10 июля - до Бабьего лета осенью будут идти дожди, если сено с зеленым оттенком - это до хорошего урожая гречихи.

Если сено темного цвета – хорошо уродят зерновые, если вы заметили, что пчелы злые и кусаются - будет засуха.

Источник: ТСН.

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