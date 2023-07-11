11 июля верующие чтят перенос мощей Кира и Иоанна.

Святые Кир и Иоанн были раннехристианскими святыми мучениками, бессеребренниками, египетскими врачами и воинами.

Народные приметы на 11 июля:

  • Старая кошка начинает играть – быть дождю.
  • Скот сбивается в кучу – к непогоде.
  • Иглы чертополоха размякли и не колются – к дождю.
  • Созревает черника – начинай косить рожь.
  • Мокрое лето – осень будет ясная.
  • На сосне много шишек – хорошо уродит ячмень.

церковь, праздник, молитва, пцу

Что не рекомендуется делать 11 июля:

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  • Слишком рано ложиться спать. Сегодня можно позволить себе веселье и танцы до утра – это может принести удачу.
  • Держать грязное тело и жилище. Сегодня необходимо убраться в квартире, купить и одеть чистую одежду и обувь.
  • Выливать питьевую воду. В противном случае может начаться засуха. Если в процессе приготовления все же нужно слить жидкость, то сделайте это под дерево или полейте растения.
  • Ссориться и злословить.

У кого именины 11 июля:

Именины сегодня празднуют Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Иван, Кир, Павел, Сергей.

церковь, религия, храм

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