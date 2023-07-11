11 июля верующие чтят перенос мощей Кира и Иоанна.
Святые Кир и Иоанн были раннехристианскими святыми мучениками, бессеребренниками, египетскими врачами и воинами.
Народные приметы на 11 июля:
- Старая кошка начинает играть – быть дождю.
- Скот сбивается в кучу – к непогоде.
- Иглы чертополоха размякли и не колются – к дождю.
- Созревает черника – начинай косить рожь.
- Мокрое лето – осень будет ясная.
- На сосне много шишек – хорошо уродит ячмень.
Что не рекомендуется делать 11 июля:
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- Слишком рано ложиться спать. Сегодня можно позволить себе веселье и танцы до утра – это может принести удачу.
- Держать грязное тело и жилище. Сегодня необходимо убраться в квартире, купить и одеть чистую одежду и обувь.
- Выливать питьевую воду. В противном случае может начаться засуха. Если в процессе приготовления все же нужно слить жидкость, то сделайте это под дерево или полейте растения.
- Ссориться и злословить.
У кого именины 11 июля:
Именины сегодня празднуют Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Иван, Кир, Павел, Сергей.
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