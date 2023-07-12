День памяти Петра и Павла в православном календаре относится к великим праздникам.

12 июля по окончанию 2-недельнего поста православные украинцы отмечают праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

День памяти Петра и Павла в православном календаре - величайший праздник и имеет в календаре постоянную дату.

В день Петра и Павла нужно перенести всю тяжелую и грязную работу.

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Важно держать чистыми свои мысли, избегать злых умыслов и придерживать язык, то есть, не сквернословить, не завидовать, не сплетничать, не обижать близких, не держать на душе обиду и не материться.

Святые Петр и Павел почитались в народе всегда, 12 июля украинцы всегда приводили дом и хозяйство в порядок и украшали жилища вышитыми рушниками.

Утром 12 июля надевали свою самую красивую одежду и отправлялись в церковь на службу.

Головы девушек всегда украшали венками из полевых цветов, где обязательно должны были быть красные маки.

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После церковной службы разговлялись, для этого специально выпекали из пшеничной муки пампушки с яйцами и сыром, их еще называли «мандриками».

Раньше наши предки верили, что такими пампушками- мандриками питались в своих путешествиях, то есть "мандрах" святые Петр и Павел.

Источник: Факты.

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