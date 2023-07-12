Кабинет министров запретил аптекам указывать на вывесках информацию о ценах.

Так, Кабмин на заседании 11 июля вернул ограничения по названиям на вывесках аптек.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам были внесены изменения, которые относятся к производству лекарств, оптовой и розничной торговли лекарствами и, импорту медикаментов.

Кабмин также запретил указывать уровень или другие признаки цен в аптеках.

Вывески относительно уровня стоимости имеют риск повлиять на решение покупателя по приобретению товаров в заведении.

Кроте того, в аптеке не должна быть информация, которая может ввести покупателя в заблуждение относительно ориентированности аптечного заведения, которое касается обслуживание некоторых социальных групп и сравнение с другими аптеками.

"Господи,що не день,то новина!Але чомусь не в кращу сторону?!Хто там сидить у верхушці і керує цим всім?! Як мозги киплять від того що немає що робити,то на фронт відправити!",

"То атас в канторах не пишуть ціни, хочеш знати зайди, деб*лізм ужасний,так покупець зайде подивиться на цінники і може порівняти в других аптеках",

"Почему уряд не запретит повышения цен в аптеках- цена копеечной пластины выросла до 100гр,", - жалуются украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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