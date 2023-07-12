Так, Кабмин на заседании 11 июля вернул ограничения по названиям на вывесках аптек.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его словам были внесены изменения, которые относятся к производству лекарств, оптовой и розничной торговли лекарствами и, импорту медикаментов.
Кабмин также запретил указывать уровень или другие признаки цен в аптеках.
Вывески относительно уровня стоимости имеют риск повлиять на решение покупателя по приобретению товаров в заведении.
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Кроте того, в аптеке не должна быть информация, которая может ввести покупателя в заблуждение относительно ориентированности аптечного заведения, которое касается обслуживание некоторых социальных групп и сравнение с другими аптеками.
"Господи,що не день,то новина!Але чомусь не в кращу сторону?!Хто там сидить у верхушці і керує цим всім?! Як мозги киплять від того що немає що робити,то на фронт відправити!",
"То атас в канторах не пишуть ціни, хочеш знати зайди, деб*лізм ужасний,так покупець зайде подивиться на цінники і може порівняти в других аптеках",
"Почему уряд не запретит повышения цен в аптеках- цена копеечной пластины выросла до 100гр,", - жалуются украинцы в комментариях.
Источник: ТСН.
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