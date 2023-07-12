Так, Кабмин на заседании 11 июля вернул ограничения по названиям на вывесках аптек.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам были внесены изменения, которые относятся к производству лекарств, оптовой и розничной торговли лекарствами и, импорту медикаментов.

Кабмин также запретил указывать уровень или другие признаки цен в аптеках.

Вывески относительно уровня стоимости имеют риск повлиять на решение покупателя по приобретению товаров в заведении.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

"Прорывов точно не будет": украинцам объяснили, что происходит с наступлением и на Бахмутском направлении

Россияне снова попали по жилым домам, есть погибшие и много раненых: кадры разрушений

ВСУ понеслись в контратаку: рф провалились, пытаясь сбить наступление на Бердянском направлении

"Принято решение": украинцев готовят к эвакуации, что нужно знать и кому собирать вещи
Показать еще

аптека, лекарства

Кроте того, в аптеке не должна быть информация, которая может ввести покупателя в заблуждение относительно ориентированности аптечного заведения, которое касается обслуживание некоторых социальных групп и сравнение с другими аптеками.

аптека, лекарства

"Господи,що не день,то новина!Але чомусь не в кращу сторону?!Хто там сидить у верхушці і керує цим всім?! Як мозги киплять від того що немає що робити,то на фронт відправити!",

"То атас в канторах не пишуть ціни, хочеш знати зайди, деб*лізм ужасний,так покупець зайде подивиться на цінники і може порівняти в других аптеках",

"Почему уряд не запретит повышения цен в аптеках- цена копеечной пластины выросла до 100гр,", - жалуются украинцы в комментариях.

аптекам запретили указывать уровень цен: реакция в сети

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Цены на овощи в Украине заметно снизились: сколько заплатим за кг лука, капусты и не только.

Как сообщала Politeka, в Украине просели цены на важные продукты.

Также Politeka писала, цены на популярные продукты обвалятся, когда ждать удешевления.