Цены на продукты в Украине в очередной раз выросли.

В Украине начиная с июня 2022 по июнь 2023-го рост цен составил 16,5%.

Эксперты говорят, что больше всего в цене выросли яйца, а именно на 84%.

Как сообщает Госстат, другие продукты поднялись в цене, но не столь сильно ощутимо.

К примеру, овощи в Украине стали дороже на 23%, мясо и мясопродукты на 22,4%, фрукты тоже выросли на 19,9%, рыба и продукты из рыбы теперь стоят на 19,3% больше.

Не подешевел и сыр твердый и домашний, масло – они набрали в цене 13,6%, дороже стало молоко на 10,8%, хлеб – на 10,6%.

Сахар набрал в цене на 9,6%. Макаронные изделия в Украину подорожали на 5,1%.

Экономист Александр Охрименко сообщил, что цены на сезонные продукты, такие как свежие фрукты и овощи будут дешеветь, однако цены на продукты, на которые не влияет сезонность, будут такими же.

Напомним, что стоимость коммунальных услуг в июне по сравнению с маем выросла на 11,9%. Тариф на электроэнергию в Украине вырос на 69,7%, что также оказывает влияние на стоимость продуктов в Украине.

В мае в Украине базовая инфляция снизилась до 0,3%, однако уже в июне сменилась даже незначительной дефляцией на уровне 0,1%.

Эксперты ожидают подорожания продуктов в ближайшее время, среди причин - возврат довоенных налогов на горючее.

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