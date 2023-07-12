Российская армия 12 июля атаковала Запорожье неизвестным объектом, в результате чего пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Власюк.
"Сейчас ведутся следственные действия в соответствии с происшествием и изучаются обломки пока что неизвестного военного объекта. Проходит консервация местности и на текущие время есть предварительно сообщение о шести пострадавших, три из которых госпитализированы, включая ребенка. Сейчас параллельно идет исследование прилегающих домов, есть уже обращения о выбитых окнах", - сообщил заместитель в комментарии для СМИ.
Местные жители говорят, что перед ударом находились практически рядом с местом обстрела. Но ничего не слышали, как обычно бывает при прилете ракеты. Только пролетел огонь и был слышен взрыв, после чего прозвучал достаточно сильный взрыв, от которого заложило уши.
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