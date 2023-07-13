13 июля верующие отмечают большой христианский праздник в память всех верховных апостолов, последователей Иисуса Христа.

13 июля церковь почитает память 12 апостолов. По церковной традиции 13 июля важно прийти в церковь и поставить свечку в честь 12 апостолов.

У апостолов можно попросить покровительства, благополучия и здоровья родным и близким людям.

13 июля идет в календаре за праздником почитания первоверховных апостолов Петра и Павла.

Наши предки 13 июля считали, что сегодня пик жаркой летней погоды.

Праздник уникален тем, что как и на Пасху, 13 июля было принято обмениваться крашеными яйцами, их красили в желтый цвет, ведь яйца наши предки сравнивали с солнцем.

13 июля нельзя выходить из дома без оберега - наши предки считали, что сегодня могут сглазить.

13 июля не рекомендуется назначать встречи и свидания на первую половину дня - издавна верили, что они окажутся неудачными.

Нельзя 13 июля копать землю, сажать и пересаживать растения - урожай будет плохим.

13 июля запрещено ссориться и вступать в конфликты, особенно с родными и близкими.

Кроме того, раньше старались 13 июля не стричь волосы и ногти.

13 июля следили за погодой и поведением животных, в частности, если кукушка в этот день долго кует - лето долго будет теплым.

А если посмотреть на солнце и загадать желание - наши предки верили, оно обязательно сбудется.

Источник: Главред.

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