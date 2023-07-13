Попытки сообщить о проблеме с целью решения оказались бесполезными, а ответ оператора технической поддержки довольно странный.

Мобильный оператор "Киевстар" пользуется популярностью у украинцев. При этом работой этой компании не все довольны - многие возмущаются сбоями в работе интернета и связи. Очередной негативный отзыв о работе "Киевстар" появился на сайте Оtzyvua.net.

В этот раз клиент "Киевстар" пожаловался на проблемы с сетью, а именно - на значительное снижение качества мобильного интернета. Украинец пользуется мобильным интернетом "Киевстар" на своем планшете и в последнее время заметил немало проблем с работой сетью.

"Значительное понижение качества мобильного интернета. Постоянные падения мобильного Интернета. Пользуюсь на планшете. Иногда через час по несколько раз в несколько минут просто исчезает интернет и исправить это невозможно", - отметил клиент "Киевстар".

Он добавил, что также попытки сообщить об этой проблеме с целью решения оказались бесполезными, а ответ оператора технической поддержки довольно странный.

"Ответ оператора "Киевстар": "Это в вашем районе загруженность велика!". В 4 часа утра в отдаленном аграрном районе большая загруженность?! Что это за ответ такой? Совсем плохо стали работать, несмотря на постоянный рост тарифов", - дополнил свою историю абонент "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.