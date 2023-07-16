Прослушивание музыки представителей страны-агрессора вызвало возмущение проходящих мимо людей.

Журналистка, которая услышала радостное пение мужчины - решила сделать ему замечание, спросив, знает ли он, что россия развязала войну против нашей страны и убивает наших людей, на что он ответил: "Я вам больше скажу, у меня убили брата".

На вопрос не стыдно ли ему слушать музыку россиян, которые запускают в Украину ракеты и убивают мирных украинцев, он ошарашил:

"А вы знаете, кто все это начал? Вы знаете, кто в этом виноват?", – вероятно он сделал намек на Украину.

В сети началось активное обсуждение заявлений мужчины, мнения украинцев разделились.

"Це лікується лише особистими втратами й поки таким на голову не прилетить, допоки не дiйде. Хоча знаю таких, яким поряд прилiтало й вони з пiною у рота доводили, що ще невідомо, хто їх обстріляв. Тому, мабуть, для таких треба виправнi роботи на зруйнованих територіях на довгий час, може дiйде. Людям швидче доходить ,коли буде покарання - штраф, виправнi роботи",

" По логике таких журналистов весь юго-восток Украины нужно в предатели родины записать, поздно очухались 30 лет назад нужно было от всего русского отказываться а не сейчас из пальца высасывать «зраду» не считаю такие действия поддержкой р**и..",

"Дуже боляче, що на другий рік війни у нашій країні є такі індивідууми. На жаль, серед моїх знайомих є теж багато таких...", - пишут украинцы в комментариях к новости.

Источник: ТСН.

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