Православный праздник 14 июля - день памяти мученика Потита.

В 13 лет юноша узнал христианскую веру и путешествовал по свету с проповедями о силе Спасителя и творил чудесные чудеса.

Супруга сенатора, сраженная проказой, просила исцеления у Потита, а он сказал, что сделает это, только если она поверит в Бога. Женщина согласилась, покрестившись сразу же выздоровела.

Позже Потит поселился в горах и жил со зверями и птицами, пока за ним не пришли воины императора Антонина.

Дочь императора захватили бесы - они обещали покинуть тело девушки, когда Потит встретится с ними.

Святой пришел в дом императора и исцелил его дочь, но Антонин ослепил Потита и вырвал ему язык, так как считал, что выздоровление дочери - заслуга языческих Богов, а не Христа. В итоге, Антонин обезглавил целителя.

14 июля православная церковь запрещает ссориться и завидовать - наши предки верили, что в этот день легко можно привлечь к себе несчастья.

Также не нужно зря тратить деньги - иначе сами будете нуждаться в финансах. Категорически нельзя заниматься тяжелой работой как женщинам, так и мужчинам. Женщинам нужно весь день посвятить отдыху - иначе год может оказаться неудачным.

14 июля рекомендуется прополоть огород - сорняков не будет долго.

Источник: Униан.

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