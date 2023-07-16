Старые банкноты стали менее желательными - в результате эти деньги выходят из обращения и складываются в хранилищах.

Во время активных военных действий в Украине возникли сложности с обменом изношенных банкнот из-за логистических проблем с вывозом денежных средств за границу в связи с ограничениями в воздушном пространстве. Потому в банке перестали обменивать некоторые купюры. В НБУ объяснили, что делать клиентам, которым отказывают в обменниках.

Национальный банк Украины (НБУ) взял на себя ответственность по решению этой проблемы и ясно заявил, что отказывать в приеме старых банкнот является незаконным. Если такое происходит, гражданам следует обратиться с жалобой напрямую в НБУ. Для этого можно обратиться по телефонам 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55.

В целом, старые банкноты стали менее желательными, поскольку некоторые клиенты неохотно их принимают. В результате эти деньги выходят из обращения и складываются в хранилищах.

В Национальном банке Украины (НБУ) заметили, что такое явление связано не только с объективными причинами, но и с произволом "обменок".

Согласно Постановлению №75, если банкнота подлинная, и детекторы и счетчики в кассе подтвердили ее подлинность, финансовые учреждения имеют два варианта действий:

обменять банкноту по текущему курсу

принять ее на инкассо (если она сильно повреждена) с взиманием комиссии, размер которой должен быть указан на кассе, и сообщить клиентам о сроках проведения операций.

Потому из этого следует, что финансовые учреждения не имеют права отказывать клиентам в приеме таких наличных средств. Национальный банк Украины готов применять серьезные штрафы за нарушение этих правил:

Штрафы от 400 тыс. гривен для банков.

Штрафы до 5% собственного капитала для небанковских финансовых учреждений.

Источник: Обозреватель.

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