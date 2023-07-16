Во время активных военных действий в Украине возникли сложности с обменом изношенных банкнот из-за логистических проблем с вывозом денежных средств за границу в связи с ограничениями в воздушном пространстве. Потому в банке перестали обменивать некоторые купюры. В НБУ объяснили, что делать клиентам, которым отказывают в обменниках.
Национальный банк Украины (НБУ) взял на себя ответственность по решению этой проблемы и ясно заявил, что отказывать в приеме старых банкнот является незаконным. Если такое происходит, гражданам следует обратиться с жалобой напрямую в НБУ. Для этого можно обратиться по телефонам 0 800 505 240 или +380 44 298 65 55.
В целом, старые банкноты стали менее желательными, поскольку некоторые клиенты неохотно их принимают. В результате эти деньги выходят из обращения и складываются в хранилищах.
В Национальном банке Украины (НБУ) заметили, что такое явление связано не только с объективными причинами, но и с произволом "обменок".
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Новая волна обстрелов, оккупанты выпустили по городу сразу четыре ракеты: подробности и данные о пострадавших
"Мы возвращаемся в начальную стадию войны": у ВСУ появился отличный шанс уничтожить российское командование
Россияне пустили в бой новое коварное оружие, раскрыта тактика врага: "Его нельзя недооценивать"
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Согласно Постановлению №75, если банкнота подлинная, и детекторы и счетчики в кассе подтвердили ее подлинность, финансовые учреждения имеют два варианта действий:
- обменять банкноту по текущему курсу
- принять ее на инкассо (если она сильно повреждена) с взиманием комиссии, размер которой должен быть указан на кассе, и сообщить клиентам о сроках проведения операций.
Потому из этого следует, что финансовые учреждения не имеют права отказывать клиентам в приеме таких наличных средств. Национальный банк Украины готов применять серьезные штрафы за нарушение этих правил:
- Штрафы от 400 тыс. гривен для банков.
- Штрафы до 5% собственного капитала для небанковских финансовых учреждений.
Источник: Обозреватель.
Последние новости Украины:
Напомним, цены на популярный в Украине продукт стали выше, чем в Швеции.
Как сообщала Politeka, в Украине просели цены на важные продукты.
Также Politeka писала, цены на популярные продукты обвалятся, когда ждать удешевления.