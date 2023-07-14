Мобильный оператор "Киевстар" - один из самых популярных в Украине. Его сервисом пользуются миллионы украинцев, но не все довольны предоставлялемыми услугами. На сайте Оtzyvua.net. появился очередной негативный отзыв о работе мобильного оператора "Киевстар".
В этот раз клиентка "Киевстар" рассказала, что купилка сим-карточку этого оператора для своего ребенка. У девушки, которая работает в магазине "Киевстар", попросили самую обычну симку без интернета - только для того, чтобы ребенок мог по ней звонить.
Сим-карточка продавалась только по паспорту. Клиентка "Киевстар" сразу же пополнила счет на 1000 гривен, чтобы не нужно было пополнять в течении полугода. Но случилось странное, пришла смс что по номеру есть задолженность почти на 500 гривен.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Под удар попали жилые дома, сбить все цели не удалось: последствия ночной атаки
"На костях и плоти стоят": странные новостройки в сожженном Мариуполе показали в Сети
"Война еще надолго": раскрыта главная "тайна" мотивации россиян
"Укрзализныця" сообщила о страшной трагедии: погибла вся семья
"Просто трэш... я звоню оператору он мне говорит что симка на контракте и я была обязана ее пополнять. Приостановить начисление процентов так просто тоже не могу потому, что нужно ехать в магазин Киевстар и там расторгать договор и еще им за это платить 100 грн просто выбросить ее тоже нельзя потому что в контракте мои данные и долг будет расти", - поделилась клиентка "Киевстар".
При этом она уточнила, что в магазине "Киевстар" ей говорили, что карточку надо пополнять на 130 грн за тарифный план. При этом оказалось, что это обман и нужно вносить сумму денег в размере 175 грн.
"Короче ребенок не пользовался телефоном и теперь там долг который я должна уплатить. Киевстар оператор разводит людей на деньги и не плохо себя чувствует!", - дополнила она.
Последние новости Украины:
Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.
Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.
Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.