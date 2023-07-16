Женщина внезапно набросилась на прохожую из-за украинского языка - в полиции уже отреагировали на скандал.

Как сообщили в полиции Николаевской области, в данные момент разыскиваются участники конфликта.

В сети сообщили, что языковой скандал разгорелся на одной из улиц Николаева. Женщина услышала как прохожие общаются на украинском языке и набросилась на девушек.

Одна из девушек спросила жительницу Николаева, что ее не устраивает, на что женщина начала обзывать девушку, позвонила мужу и попросила "помочь" случайного свидетеля скандала.

"Я не понимаю твой язык, кон**нная. Что ты за мной идешь? Что ты пристала?", — выкрикивала женщина.

В полиции Николаевской области отреагировали на скандал, известно, что всех участников конфликта ищут. Следователи Николаевского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

"Мова - це голос народу, і доки цей голос звучатиме, доти житиме народ. Живеш в Україні - знай її мову. І крапка!!!!! В іншому - ніхто мене не переконає. Тому не старайтесь... Даремно не тратьте сили!",

"Дівчина на побоялася вона же могла на ней собаку нагнати",

"Я за українську мову та ще раз буду писати закон ввести ,тільки українська.Людина може знати декілька мов,але як ти живеш на Україні ти обов'язково маєш говорити своєю рідною мовою, так рідною.", - пишут украинцы в комментариях.

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