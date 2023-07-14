Также сообщается, что кроме Рождества, Рада сменила даты ряда Государственных Праздников.

В частности, как сообщил нардеп Железняк в Телеграмме, теперь будем праздновать Рождество Христово 25 декабря, вместо 7 января.

15 июля – День Украинской Государственности (с 28 июля): чтится память выдающегося творца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого

1 октября теперь будет День защитников и защитниц Украины (с 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Сообщается, что закон будет подписан после 28 июля, а все нововведения начнут действовать уже с 1 сентября.

Депутаты отмечают, что День Украинской государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году, а уже в следующем будет 15 июля. День защитников и защитниц – с 1 октября.

Мнения украинцев относительно переноса праздников разделились:

"Прекрасно! Я не хочу, чтобы хоть что-то нас связывало с мо***лями",

"Кто эти праздники празднует в эти даты когда война?! Депутаты скучают, нечем заняться, пусть идут по очереди на войну, одна половина, потом другая, пока и будет воевать другая будет думать или половина вернется...",

"В стране война а им нечем заняться",

"А Рада у нас спросила?",

"Все в порядке, вот только праздники поменяют и все!" - пишут в комментариях украинцы.

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