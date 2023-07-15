В десятку наиболее растущих категорий входит строительство и рабочие специальности.

Об этом заявил директор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко в эфире Радио НВ.

"Возросло количество вакансий учителей, в частности начальных классов - преимущественно это детские сады и частные школы. Война влияет на образовательный процесс и как раз педагоги сейчас нужны для того, чтобы учить детей.

Самые востребованные должности это продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, повар, бухгалтер – здесь наибольшее количество вакансий.

В десятку наиболее растущих категорий входит строительство и рабочие специальности. Спрос здесь на специалистов велик.

Сейчас на рынке труда более чем на 100% восстановились такие сферы как энергетика, автобизнес, услуги населения, пищевая промышленность, гостинично-ресторанный бизнес, строительная промышленность, медицина. То есть этих вакансий сейчас больше, чем до полномасштабной войны.

Недавно выступал на конференции по логистике, и там логисты говорили, что очень сложно нанимать водителей. Хочу процитировать владельцев бизнесов, которые говорят: "нанимаем водителя, а завтра его останавливают и вручают повестку".

Еще сложность в том, что в связи с мобилизацией работодатели нанимают официально и очень тяжело нанять мужчин», – говорит Максимы Пилипенко.

Источник: Радио НВ

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