В десятку наиболее растущих категорий входит строительство и рабочие специальности.
Об этом заявил директор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко в эфире Радио НВ.
"Возросло количество вакансий учителей, в частности начальных классов - преимущественно это детские сады и частные школы. Война влияет на образовательный процесс и как раз педагоги сейчас нужны для того, чтобы учить детей.
Самые востребованные должности это продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, повар, бухгалтер – здесь наибольшее количество вакансий.
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В десятку наиболее растущих категорий входит строительство и рабочие специальности. Спрос здесь на специалистов велик.
Сейчас на рынке труда более чем на 100% восстановились такие сферы как энергетика, автобизнес, услуги населения, пищевая промышленность, гостинично-ресторанный бизнес, строительная промышленность, медицина. То есть этих вакансий сейчас больше, чем до полномасштабной войны.
Недавно выступал на конференции по логистике, и там логисты говорили, что очень сложно нанимать водителей. Хочу процитировать владельцев бизнесов, которые говорят: "нанимаем водителя, а завтра его останавливают и вручают повестку".
Еще сложность в том, что в связи с мобилизацией работодатели нанимают официально и очень тяжело нанять мужчин», – говорит Максимы Пилипенко.
Источник: Радио НВ
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