16 июля в народе этот день прозвали Маковым: сегодня сеяли мак – это растение издавна считали целебным.
Народный праздник Мокий и Марк, Стожары отмечается 16 июля 2022 года. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Мокия и Марка.
Наши предки растение называли кровью погибших воинов, а из-за того, что мак имеет снотворный эффект - раньше верили, что он может противодействовать нечистой силе.
Мак раньше сыпали в обувь молодоженам, чтобы защититься от ведьм и колдунов.
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С помощью мака даже вызвали дождь - было принято говорить, что мака растет так много, как во время дождя капель. Из-за обилия семян мак - считали символом богатства.
16 июля также называют Стожары, в этот день ставили стога сена.
16 июля нельзя путешествовать и далеко ехать, не рекомендуется есть мясные и молочные продукты и заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя злиться и желать людям плохого и выяснять отношения с близкими.
Комары и мошки роем летают на улице – это к хорошей погоде.
Во время дождя гром гремит беспрерывно - непогода задержится на несколько дней.
Сон с 15 на 16 июля считался вещим. Сновидения, которое увидели днем 16 июля, также скоро исполнится.
Источник: 1plus1.
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