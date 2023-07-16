Православная церковь сегодня, 16 июля, чтит мучеников Мокия и Марка.

16 июля в народе этот день прозвали Маковым: сегодня сеяли мак – это растение издавна считали целебным.

Народный праздник Мокий и Марк, Стожары отмечается 16 июля 2022 года. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Мокия и Марка.

Наши предки растение называли кровью погибших воинов, а из-за того, что мак имеет снотворный эффект - раньше верили, что он может противодействовать нечистой силе.

Мак раньше сыпали в обувь молодоженам, чтобы защититься от ведьм и колдунов.

С помощью мака даже вызвали дождь - было принято говорить, что мака растет так много, как во время дождя капель. Из-за обилия семян мак - считали символом богатства.

16 июля также называют Стожары, в этот день ставили стога сена.

16 июля нельзя путешествовать и далеко ехать, не рекомендуется есть мясные и молочные продукты и заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя злиться и желать людям плохого и выяснять отношения с близкими.

Комары и мошки роем летают на улице – это к хорошей погоде.

Во время дождя гром гремит беспрерывно - непогода задержится на несколько дней.

Сон с 15 на 16 июля считался вещим. Сновидения, которое увидели днем ​​16 июля, также скоро исполнится.

Источник: 1plus1.

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