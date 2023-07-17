Мобильный оператор "Киевстар" - один из самых популярных в Украине. Его подключили себе миллионы украинцев и пользуются всеми услугами этого мобильного оператора. При этом в сети можно встретить немало негативных отзывов о работе "Киевстар". Очередное негативное сообщение появилось на сайте Оtzyvua.net.

Клиент "Киевстар" рассказал, что дома у него подключен домашний интернет этого мобильного оператора. Однажды с сетью что-то произошло и интернет вдруг перестал работать. Пришлось вызывать мастера на дом. Но представитель "Киевстар" в течении двух недель не посылал мастера по соответствующему адресу.

"Просто одно сплошное негативное впечатление. Для вызова мастера потребовалось больше двух недель упрашиваний. Пишу, мол что так и так нет интернета, мне пишут ок передали вашу заявку, ждите. Ждал долго, несколько недель. Пишу снова, ну что там. В ответ мне написали, что на линии у них всё ок. А интернет дома у меня так и не работает", - поделился клиент "Киевстар".



Клиент "Киевстар" добавил, что выдернул из роутера кабель, толькот тогда оператор заметила, что соединения нет и сразу же отправила мастера.

"Единственный нормальный работник - это сам мастер, который все сделал быстро и оперативно. Непонятно чем занимаются остальные в своих колцентрах. Пытались навязать оплату 60 грн за услуги, а сам мастер сказал что услуга бесплатна. Как по мне так в компании наплевать на клиента, особенно если у него проблемы с проплаченной услугой", - возмутился пользователь интернетом "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.