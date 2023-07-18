Клиент "Киевстар" рассказал, что многие годы пользуется услугами данного оператора. Но каждый раз у него крепнет мысль о смене мобильного оператора.

Мобильный оператор "Киевстар" пользуется популярностью у украинцев. Миллионы украинцев пользуются услугами этого оператора, но не все довольны. В частности, на многочисленных сайтах можно заметить много негативных отзывов о работе "Киевстар". Очередной такой отзыв появился на сайте Оtzyvua.

Клиент "Киевстар" рассказал, что многие годы пользуется услугами данного оператора. Но каждый раз у него крепнет мысль о смене мобильного оператора. И дело не в какой-то одной проблеме со связью или интернетом. За время пользования "Киевстар" украинец столкнулся со многими неприятностями и сложностями.

В частности, клиент "Киевстар" проживает недалеко от центра Киева, но даже там столкнулся с плохой мобильной связью этого мобильного оператора, с постоянных отключением интернета и подвисанием телевидения.

"Это просто ужас! Качество интернета в центре Киева просто ужасное! ТВ постоянно зависает. Роутер нужно перезагружать несколько раз в день. За вечер разговор вообще не идет. Интернет зависает постоянно! Не рекомендую!", — возмутился клиент "Киевстар".

Стоит отметить, что "Киевстар" — крупнейший оператор телекоммуникаций Украины, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных для более 24,3 млн клиентов.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.