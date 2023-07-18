В храмах УПЦ Московского патриархата начали сбор денег на залог для бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя).
Для сбора в храмах УПЦ МП устанавливают специальные ящики.
Об этом в Facebook сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Представитель Генштаба опубликовал фото с ящиком в храме святого Агапита Печерского в Лавре.
Деньги на залог для Павла начали собирать и на официальной Instagram-странице Лавры, опубликованный номер банковской карты, на которую предлагали "сброситься" для освобождения Павла, удалили – публикация больше недоступна.
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Напомним, для сумма залога составляет 33 млн 300 тысяч гривен.
Украинцы начали обсуждать новость о сборе средств для бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла:
"Соберут, конфисковать и на военные нужды",
"Установить залог в 100 000 000$ то пусть собирают и вносят, а деньги направить на ВСУ", "
Так Лавра еще не украинская? Что там до сих пор делают ка***ские попы ?",
"одни верующие УПЦ (МП) бросают деньги паши мерседеса, другие - сдают позиции ВСУ...",
"А есть фонд, чтобы его посадили пожизненно в одиночку? Депортировали ли в одной рясе на болота?", - пишут украинцы в комментариях.
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Также сообщалось, что попы УПЦ МП торопливо выносили из храмов все подряд, знаковое видео.
Кроме того, Politeka.net писала, что настоятель храма УПЦ МП совершил беды на Киевщине.