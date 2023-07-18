Верующих УПЦ МП просят принять участие в сборе денег для бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла.

В храмах УПЦ Московского патриархата начали сбор денег на залог для бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя).

Для сбора в храмах УПЦ МП устанавливают специальные ящики.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Представитель Генштаба опубликовал фото с ящиком в храме святого Агапита Печерского в Лавре.

Деньги на залог для Павла начали собирать и на официальной Instagram-странице Лавры, опубликованный номер банковской карты, на которую предлагали "сброситься" для освобождения Павла, удалили – публикация больше недоступна.

Напомним, для сумма залога составляет 33 млн 300 тысяч гривен.

Украинцы начали обсуждать новость о сборе средств для бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла:

"Соберут, конфисковать и на военные нужды",

"Установить залог в 100 000 000$ то пусть собирают и вносят, а деньги направить на ВСУ", "

Так Лавра еще не украинская? Что там до сих пор делают ка***ские попы ?",

"одни верующие УПЦ (МП) бросают деньги паши мерседеса, другие - сдают позиции ВСУ...",

"А есть фонд, чтобы его посадили пожизненно в одиночку? Депортировали ли в одной рясе на болота?", - пишут украинцы в комментариях.

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У Паши "Мерседеса" новые большие неприятности, может сесть надолго: что еще выяснили следователи.

Также сообщалось, что попы УПЦ МП торопливо выносили из храмов все подряд, знаковое видео.

Кроме того, Politeka.net писала, что настоятель храма УПЦ МП совершил беды на Киевщине.