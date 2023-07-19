Начиная с августа, в Украине будет невозможно "анонимно" пополнить чужой или даже свой банковский счет из-за решения НБУ. В рамках усилий по борьбе с серыми доходами и грязными наличными, банковская система НБУ ужесточает требования к своим клиентам с каждым годом.

С 1 августа украинцы не смогут проводить платежи на карточки без авторизации, ведь такое решение приняли НБУ. Ранее, даже с ограничением в 5 тыс. грн, можно было пополнять счета наличными без авторизации. Но изменения, которые вступят в силу по решению НБУ, предусматривают обязательную авторизацию для осуществления операций через терминалы или с помощью финансового номера телефона в мобильных приложениях.

Национальный банк Украины (НБУ) установил требование верификации клиентов, которое осуществляется через считывание номера карты, используя NFC или магнитную полосу. В случае, если карта не контактирует с терминалом, банк может предложить другие методы верификации, такие как пин-код, ОТР (одноразовый пароль) или QR-код через мобильное приложение банка.

Дополнительно, банки обязаны приостанавливать и проверять операции, если у них есть признаки связанности между собой, например, если клиент дробит операции для уклонения от лимита.

Эти изменения в правилах, утвержденных НБУ, могут усложнить пополнение счета через терминалы, но они направлены на повышение безопасности и борьбу со злоупотреблениями в банковской сфере.

Источник: Обозреватель.

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