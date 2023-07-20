Лучшие качества знаков Зодиака проявляются в разных подходах к свиданиям.

Некоторые предпочитают держать свои эмоции глубоко внутри, в то время как другие познакомят вас с собой новыми способами.

Итак, какие из лучших качеств знаков зодиака делают их неотразимыми для окружающих?

Овен

Любит нырять с головой в новое и неопределенное, знакомство с Овном означает, что вы должны быть готовы жить громко и смело. Сократить первое свидание ради прогулки на яхте на закате?

Телец

Влияние Венеры означает, что этот земной знак тяготеет к красоте. Возможно, вы не сможете вытряхнуть их из зоны комфорта, но они знают, как создать воспоминания на всю жизнь — будьте готовы удивляться каждый раз, когда устраиваете пикник под звездами, потому что это никогда не будет так хорошо , как это было с ними.

Близнецы

Двойственность личностей, которую символизируют Близнецы, означает, что вы получаете лучшее из обоих миров. В один день вы бездельничаете на диване в своей пижаме, а на следующий вы спонтанно бронируете круиз по Средиземному морю, потому что почему бы и нет?

Рак

Этот глубоко заботливый и сострадательный знак желает, чтобы они могли бороться с миром за вас, но, поскольку они не могут взять на себя все ваши проблемы, они готовы довольствоваться твердым плечом, на которое вы кладете голову в конце каждого дня.

Лев

Знакомство со знаком Льва может означать, что вам иногда нужно сделать шаг назад, чтобы приспособиться к энергии их главного героя, но вы также никогда не встретите кого-то, кто может раскрутить вас так же эффективно, как этот огненный знак . Небо — это предел, и они не позволят вам поверить в обратное.

Весы

Традиционалист в душе, Весы любят осыпать своего любимого всеми излишествами и фантазиями. Ожидайте долгих неторопливых прогулок по дорожке в конце тяжелого дня, за которыми последует ночной ритуал поедания мороженого , который заставит вас забыть обо всех заботах в мире.

Скорпион

Управляемый Плутоном, символом трансформации , этот огненный знак сосредоточен на развитии и совместном росте. Может потребоваться время, чтобы выманить этот охраняемый знак из их "раковины", но как только вы это сделаете, они станут вашим самым яростным защитником и самым громким болельщиком.

Стрелец

Когда вы встречаетесь с этим беспокойным знаком, никакие два дня не будут похожи друг на друга . Кочевники зодиакальной сферы, этот огненный знак не только покажет вам новые места, но и может в конечном итоге открыть вам глаза на новые грани вашей личности.

Козерог

Этот земной знак может быть нелегким, но как только он это сделает, вы сможете закрепиться на долгое время. Они ценят отношения, основанные на стабильности, и то, что у них на уме, обычно у них на устах, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, на каком они месте.

Водолей

Управляемые Ураном, планетой трансформации, свидания с Водолеем — это, по меньшей мере, познавательный опыт . С их глубокими вопросами и возвышенным взглядом на жизнь они откроют вам глаза и помогут увидеть вещи — и, возможно, даже себя — с новой точки зрения.

Рыбы

Мечтатели зодиака, встречающиеся с Рыбами, привнесут в вашу жизнь столь необходимую дозу прихоти . С их детской любознательностью и творческим взглядом на жизнь они помогут вам найти значимые способы воссоединиться со своим внутренним ребенком.

Источник: vogue.

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