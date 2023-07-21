В Украине снова начали расти цены на популярный продукт.

Цены на яйца у Украины стремительно пошли вверх.

По состоянию на 20 июля цены на куриные яйца поменялись, сообщает Минфин.

Стоимость изменилась в зависимости от торговой марки, например, яйца "Ясенсвит" подорожали с 57,16 грн. до 58,45 грн. за десяток.

30 штук яиц этого производителя обойдется в 178,90 грн.

Цены на яйца торговой марки "Квочка" практически не изменились, яйца даже подешевели до 54,99 грн за десяток.

Ранее эксперты сообщали, что этот популярный продукт понес потери на примерно 20% в производстве в связи с полномасштабной войной. Некоторые предприятия прекратили или уменьшили свою деятельность, а часть из них была уничтожена оккупантами.

Сейчас цены на яйца стабилизировались, поскольку возобновилось поголовье кур-несушек и прекратились массовые отключения электроэнергии, что негативно влияло на отрасль.

Однако, прогнозирует эксперт Александр Хмелевский, в ближайшее время цены на яйца, вероятно, будут оставаться стабильными, но осенью стоимость яиц снова может возрасти.

Это связано с сезонным повышением цен на корма, а также возможным возобновлением массовых отключений электроэнергии.

Кроме того, в зимний период также увеличивается потребление энергоносителей и электроэнергии, а производство яиц снижается.

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