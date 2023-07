Умер американский актер и музыкант Ник Бенедикт, известный своими ролями в популярных сериалах "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни" и "Все мои дети".

Ник Бенедикт ушел из жизни 14 июля, в свой день рождения, ему исполнилось 77 лет. Трагедию подтвердила его вдова Джинджер, с которой они прожили вместе 22 года.

По словам жены, самочувствие мужа резко ухудшилось после операции на позвоночнике, которую он перенес за две недели до смерти. 4 июля артист попал в хоспис: он был парализован от шеи вниз и нуждался в постоянном уходе.

RIP Nick Benedict - the second Phil Brent from All My Children. Pictured with Susan Lucci, who was his wife Erica Kane.



Photo credit: Betty Galella/Getty Images pic.twitter.com/tXg4gNuunQ