Умер американский актер и музыкант Ник Бенедикт, известный своими ролями в популярных сериалах "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни" и "Все мои дети".

Ник Бенедикт ушел из жизни 14 июля, в свой день рождения, ему исполнилось 77 лет. Трагедию подтвердила его вдова Джинджер, с которой они прожили вместе 22 года.

По словам жены, самочувствие мужа резко ухудшилось после операции на позвоночнике, которую он перенес за две недели до смерти. 4 июля артист попал в хоспис: он был парализован от шеи вниз и нуждался в постоянном уходе.

RIP Nick Benedict - the second Phil Brent from All My Children. Pictured with Susan Lucci, who was his wife Erica Kane.



Photo credit: Betty Galella/Getty Images pic.twitter.com/tXg4gNuunQ — Donald Peebles Jr. (@DonaldJrPeebles) July 18, 2023

Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе в 1947 году. Играть в кино он начал в 1955-м, известнен по ролям в сериалах "Санта-Барбара", "Дни нашей жизни", "Все мои дети" и "Молодые и неугомонные".

Источник: Daily Mail

В прошлом месяце, в июне, скончался еще один актер сериала "Санта-Барбара" Николас Костер. Американский актер британского происхождения ушел из жизни в возрасте 89 лет в одной из больниц Флориды.

Николас Костер за свою жизнь сыграл около 170 ролей в разных телесериалах – в основном это были эпизодические персонажи. Кроме "Санта-Барбары", он снялся в сериалах "Молодой Папа", "Удивительный Человек-паук" и "Американская история преступлений". Также он засветился в фильмах "Вся президентская рать" и "Большой бизнес".

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