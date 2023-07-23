Мобильный оператор "Киевстар" пользуется популярностью у украинцев. При этом многие украинцы не рады качеству услуг "Киевстар" и массово жалуются на проблемы с этим мобильным оператором. Очередной негативный отзыв появился на сайте Оtzyvua.net.

Клиент "Киевстар" объяснил, что у него подключен домашний интернет "Все разом" - это когда мобильный номер соединен с домашним интернетом и оплачивая мобильный номер - тут же оплачивается домашний интернет.

В этот месяц у украинца не было возможности оплатить услуги мобильного оператора, потому он заказал "Экстрагроши" для оплаты домашнего интернета. Деньги пришли на бонусный счет, но оплатить интернет "Киевстар" из-за этого возможности просто не было.

"По факту выслали БЕЗПОЛЕЗНЫЕ 300 грн на "бонусный счет", с которых НЕВОЗМОЖНО ОПЛАТИТЬ ТАРИФ на месяц!! О том что ими невозможно пользоваться и оплатить тариф в этой смс НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ! Для меня эти БОНУСНЫЕ гривни теперь КАК ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ!", - возмутился клиент "ПриватБанк".

При этом оказалось, что если подключаешь услугу "Экстрагроши" однажды, то она автоматически подключается на постоянной основе. То есть, ее придется отключать, чтобы она не работала на мобильном номере абонента "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.