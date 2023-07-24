В НБУ подчеркнул, что основным риском для устойчивости курса валют в Украине являются последствия войны.

Аналитики НБУ выделяют главный риск для стабильности курса валюты – это последствия войны. Прогнозы экспертов НБУ показывают, что на следующей неделе курс валют, а именно доллар, будет стабильным. При этом на валютном рынке существует несколько рисков, которые могут повлиять на курс валют.

Сергей Николайчук, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ), отметил, что в данный момент у НБУ нет оснований для изменения официального курса валют - доллара ни в сторону роста, ни в сторону убыли. Он также отметил, что возможны переход к принципам гибкого курсообразования, что приведет к гибкости официального обменного курса валют, но рынок будет поддерживаться НБУ с целью ограничения значительных колебаний.

Слова эксперта свидетельствуют, что курс доллара будет определяться на рыночной основе в зависимости от результатов сделок на межбанковском рынке, а НБУ будет действовать для поддержки рынка и ограничения колебаний. Таким образом, валюта может укрепляться или расслабляться.

Замглавы НБУ подчеркнул, что основным риском для устойчивости курса валют в Украине являются последствия войны, которые могут быть непредсказуемыми в течение следующих 500 дней.

В настоящее время средний курс доллара в украинских банках составляет 36,70 грн (покупка) и 37,30 грн (продажа).

Источник: Укринформ.

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