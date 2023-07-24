Мобильный оператор "Киевстар" - один из самых популярных операторов в Украине. Его услугами пользуются миллионы украинцев. При этом они частенько сталкиваются с проблемами в работе "Киевстар". Очередной негативный отзыв появился на сайте Оtzyvua.net.

Клиент "Киевстар" поделился, что на его номер пришла СМС от оператора о том, что через три дня снимается оплата по тарифному плану. Потому он поспешил пополнить свой счет. Сделал он это через приложение "Приват24". Подтверждение о пополнении пришло от самого банка и оператора "Киевстар". Через три дня почему-то деньги за тарифный план не снялись.

Вместо этого клиент "Киевстар" получил сообщение такого содержания: "Суперсила 5 ГБ будет активирована сразу после оплаты по тарифному плану. Пополните, пожалуйста, счет".

Клиент "Киевстар" уточнил, что пополнил счет по своему тарифному плану снова. Но снова стокнулся с проблемой, когда ему пришло сообщение о том, что нужно дополнительно заплатить за СМС и услуги интернета. После чего он доплатил еще 10 гривен сверху, но и тут что-то пошло не так.

Когда он кому-то звонил, то не мог дозвониться и слышал в трубке постоянное: "Вы набрали неправильный номер!".

"Зачем платить вовремя, все равно обманут...", - добавил возмущенно клиент "Киевстар".

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.