"Укрзализныця" сообщила о важных изменениях, которые произойдут с электронным международным билетом.

«Укрзализныця» впервые показала, как будет выглядеть международный билет Укрзализныци, который сейчас на согласовании у международных партнеров-железных дорог.

Новый билет на украинском и английском языках.

«До конца 2023 будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.п», - сообщили в «Укрзализныци» относительно процесса украинизации железной дороги.

Также в «Укрзализныце» подчеркнули, что новый шаблон билета еще согласуется с партнерами, как того требуют международные правила, но уже сейчас убраны остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов.

В свою очередь, украинцы пожаловались «Укрзализныце», на отсутствие билетов и действия перекупов.

«Но относительно наличия билетов, как на международные рейсы, так и на внутренние (Львов - Харьков-Львов), похвалить Вас пока не могу…С наличием билетов – беспорядок»,

«Билеты купить из Киева невозможно, на поезд в Варшаву. Зато у перекупов билетов куча, но и дороже в 2 раза»,

«Добавьте возможность бронировать нижние полки для людей с ограниченными возможностями, стариков, людей с маленькими детьми. Для этих групп вообще невозможно приобрести нужные билеты, потому что их никогда нет!» .

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Ранее "Укрзализныця" сообщила о трагедии - погибла вся семья.

Также сообщалось, что работники "Укрзализныци" едва не сорвали поставки для ВСУ, что известно о преступлении.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Укрзализныця" блокирует украинцев, учетные записи пассажиров закрываются.