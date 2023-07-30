В Тернополе случилась неприятная и скандальная ситуация, когда парня по имени Максим забрали силой военные и отвезли в военкомат. Его девушка Вероника Поступайло пыталась узнать, что произошло с любимым, но военные не предоставили никаких документов и не представились.
Об этом и рассказала пострадавшая местному Телеграмм-каналу "20 минут" .
Она решила выяснить ситуацию и поехала в военкомат, однако и сама попала в нежелательную ситуацию, где она получила физические повреждения.
Согласно рассказу Вероники, военные вели себя агрессивно, применив силу против нее и его парня. В результате ее тело потерпело побои, подбиты щека и ожог. Девушка потеряла сознание из-за жестокого обращения.
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"Парня силой толкали, ко мне тоже применили силу. Я теряла сознание. У меня была подбита щека, на теле ожог. Приблизительно в 22.00 24 июля вызвала скорую домой", - рассказала она.
После этого она обратилась в полицию и повторно поехала в военкомат, где написала заявление о нанесенных телесных повреждениях.
Полицейские задукомментировали повреждения на теле Вероники и предложили написать заявление. Ее доставили в отделение, где она документировала факты физических насилий. Вероника пытается выяснить обстоятельства и причины задержания своего молодого человека, и ей важно обеспечить его права и безопасность.
Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность и возмущение среди местных жителей, а также активистов за права человека, призывающих расследовать инцидент и обеспечить ответственность за любое насилие и нарушение прав граждан.
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