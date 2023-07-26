НБУ предупредили об изменениях, которые собираются внедрить в систему кредитирования.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести ограничения на ставки по микрокредитам, а также может установить дополнительные требования к оценке платежеспособности клиентов МФО (макрофинансовых организаций). Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в ходе Ukrainian Credit Conference.

При этом в НБУ ожидают, что снижение ставок по микрокредитам поможет снизить риск неплатежеспособных кредитов.

Представитель Нацбанка (НБУ) Ольга Лобайчук заявила, что МФО будут обращать больше внимания на платежеспособность своих клиентов, будут перерабатывать свои скоринговые модели, чтобы снизить риски невыплаты кредитов.

Представительница Нацбанка (НБУ) надеется, что с новыми ограничениями практика выдавать 40 кредитов неплатежеспособному заемщику, потому что у него есть родственники, которые, если на них нажать, все заплатят, уйдет в прошлое.

На фоне ухудшения финансового положения украинцев количество выданных микрокредитов в стране увеличилось на 37% за первый квартал. Однако следует помнить, что некоторые МФО специально применяют высокие процентные ставки, что может приводить к значительным финансовым затруднениям для должников.

НБУ предупредили, что именно поэтому должники очень быстро проваляются в долговые ямы.

Источник: Минфин.

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