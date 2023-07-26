При этом сообщается, что свет Комитету Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отключили по неуплате.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк
Там же заседает парламентский Комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики.
Однако депутат добавил, что формально помещение принадлежит отелю "Национальный".
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"И смешно и грустно. У нас в здании Комитета пропал свет. Отключили за неуплату. Самое забавное, что в этом здании находится наш Комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Раньше была такая же история с отоплением). Здание формально принадлежит гостинице «Национальной»", - сообщил Железняк.
Депутат добавил, что в результате свет появился спустя какое-то время.
"Це ж вже не вперше?))) Дежавю якесь",
"Так під час війни ж не мають права відключати світло)",
"А неуплата таки есть? Вы за свет платили? Или всем тарифы повысили, а вы по старым заплатить попробовали - вот на последнюю неделю и не хватило...",
"Це скільки треба несплатити, щоб в нас світло вимкнули?)", - пишуть українці у коментарях.
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