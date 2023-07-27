Валерий Залужный обратился к тем, кто каждую минуту сражается за жизнь и здоровье украинских детей, гражданских, воинов.
«Сегодня и постоянно благодарю наших ангелов войны. Врачам, медсестрам и медбратам, парамедикам, всем работникам сферы здравоохранения за преданность делу и круглосуточный труд», - заявил Валерий Залужный в обращении.
Валерий Залужный подчеркнул, что ценит работу медиков на фронте и в тылу.
«На ваших плечах – жизнь и здоровье наших граждан», - отметил Валерий Залужный, поздравляя с Днем медицинских работников.
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С Днем медицинского работника украинцев также поздравил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала:
«… В бронежилете или белом халате – наши невероятные медики являются сочетанием мужества, ответственности и заботы. А врач, не сдающийся в спасении жизни, совершает не меньший подвиг, чем воин на поле боя.
Поклоняюсь перед погибшими героями и героинями, выполняя свой долг – оказание медицинской помощи раненым».
Подчеркнем, в 2023 году День медика должен был отмечаться 18 июня, но согласно указу президента Украины от 13 июня 2023 года, День медицинского работника в Украине теперь будут отмечать ежегодно 27 июля.
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