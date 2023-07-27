Об этом, как пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию, говорится в новом отчете Международной организации по миграции.
Очередная оценка условий возвращения украинского населения к постоянному месту жительства проходила в мае-июне 2023 года и охватывала 51 общину в 14 областях Украины.
Так, в отчете указано, указано, что с момента перемещения до сих пор на свое привычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона наших граждан.
"В том числе 20% из них - из-за границы", - констатируют исследователи.
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Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.
Это связано со стабильным восстановлением ключевых секторов занятости и возможностей трудоустройства.
Кроме того, высокий процент возврата наблюдается в Гостомельской и Макаровской общинах Киевской области. Украинцы, принимавшие участие в опросе в этих общинах, назвали главным фактором уровень безопасности в населенных пунктах.
Добавим, ранее было обнародовано исследование, согласно которому Украине нужно вернуть находящихся за рубежом женщин-беженок, чтобы спасти экономику.
По мнению экспертов Bloomberg, если хотя бы часть из 2,8 млн. женщин трудоспособного возраста не удастся вернуть в Украину, это будет стоить стране 10% ее довоенного ВВП, это $20 млрд. в худшем случае, и это больше, чем предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине на сумму $13,9 млрд.
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Также сообщалось, что украинцы выступили против новых правил выплаты денежной помощи – результаты опроса.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы готовятся к новым блэкаутам.