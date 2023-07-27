В Министерстве здравоохранения сделали пояснения по поводу объявления эвакуации.

Как известно, Украина готовится к возможной катастрофе на случай теракта России на Запорожской АЭС.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, решение об эвакуации населения будет приниматься ситуативно.

Все будет зависеть от прогноза, сделанного представителями энергобезопасности и специалистами, которые будут делать расчеты движения радиоактивного облака.

«И такие решения должны быть доведены в срочном порядке до населения, которое подлежит либо укрытию, либо эвакуации», - подчеркнул Кузин в эфире телемарафона.

Говоря об общей подготовке, Кузин отметил, что, в частности, есть фокусировка на замене определенных партий калия йодида. Ведь первые партии заехали еще в прошлом году с ограниченным сроком годности.

Кроме того, в большинстве областей прошли учения на случай теракта на ЗАЭС.

Напомним, ранее Кузин отметил, что в случае теракта на ЗАЭС необходима будет эвакуация в радиусе 50 км.

«Что касается ЗАЭС, речь идет о 50-километровой зоне, поскольку это одна из наиболее мощных атомных станций. Поэтому мы рассчитываем, что уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что, скорее всего, будет необходима эвакуация, если сам этот выброс и авария будут максимально возможного уровня", — отмечал главный санитарный врач.

Людям, проживающим в зоне потенциальной аварии обязательно нужно сформировать запас воды и пищи в герметичной упаковке.

По состоянию на 27 июля, по данным Минэнерго, на ЗАЭС фиксируется незначительное понижение уровня воды в ставке-охладителе. В настоящее время он составляет 16,33 м.

"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - заверили в Минэнерго.

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