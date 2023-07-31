Речь идет о зиме в условиях полномасштабной войны, пишет Politeka.net.
Как известно, «Укрэнерго» уже готовится к худшему сценарию зимой.
Как сообщал председатель правления компании Владимир Кудрицкий, необходимо быть готовыми к худшему сценарию, включающему повторение ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также заявили о подготовке властей к тому, что Россия вновь начнет обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и гражданские объекты.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Ракетный удар по Харькову: масштабы разрушений внушительные
Россияне ударили кассетными снарядами по домам и улицам: последствия тяжелые
Ужасная трагедия с автобусом под Полтавой, есть погибшие и много раненых: кадры с места ДТП
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
При этом новой волны миграции украинцев в Министерстве не прогнозируют. Но на такой случай правительством предусмотрены дополнительные места для переселенцев в относительно спокойных регионах, которые могут принимать их.
«К примеру, более 20 тысяч таких мест уже готовы в Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Тернопольщине», - сообщили в Минреинтеграции.
В свою очередь, в МВД сообщили, как будут действовать в случае новой угрозы блэкаута.
В МВД отмечают, что в случае повторения ситуации с обстрелами критической инфраструктуры российскими захватчиками будет реализован и отработан алгоритм действий всех подразделений.
Так, при необходимости готовы оперативно открыться более 2 200 мобильных и стационарных «пунктов несокрушимости» и пунктов обогрева.
Органы ГСЧС обеспечивают функционирование более 1200 таких объектов, еще почти тысяча развернута на базе отделений полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы начали возвращаться домой – откуда уезжают и в чем главная причина.
Последние новости Украины:
Также напомним, что украинцы могут получить новый вид помощи – как это сделать.
Кроме того, сообщалось, что украинцев готовят к новым блэкаутам.
Также Politeka.net писала о подготовке к новой масштабной эвакуации.