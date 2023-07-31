Языковый скандал вспыхнул во Львове в июне. Тогла малолетний одессит Алексанжс матами "отстаивал право" петь песни на русском языке посреди украинского города.
Галицкий районный суд во Львове приговорил 17-летнего Александра из Одессы, который пел на одной из улиц Львова песни Виктора Цоя. Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа на своей странице в Facebook.
Согласно полученной информации, молодого человека осудили за мелкое хулиганство, но суд ограничился наказанием в виде предупреждения.
Этот инцидент произошел раньше, когда подросток пел на улице, и возник конфликт с женщиной, позже обратившейся в полицию по статье 173 административного кодекса (мелкое хулиганство). В таком случае, парня также можно было бы приговорить к штрафу от 51 до 119 гривен.
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Со своей стороны, сама потерпевшая (народная избранница) впоследствии выразила желание, чтобы парня не штрафовали. В своем обращении нардеп также пояснила, что заявление касалось мата в ее адрес.
Нардеп говорит, что только после отказа прекратить петь на русском и мата в ее сторону она начала снимать видео. Парень был осужден за мелкое хулиганство, а также нарушил статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Решения Львовского областного совета относительно русскоязычного культурного продукта.
В итоге суд принял решение о предупреждении, и парень освободился от финансовых штрафов.
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