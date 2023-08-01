Банковская система борется с серыми доходами, грязной наличкой, и с каждым годом требования к клиентам ужесточаются - теперь заработают новіе правила пополнения счета в телефоне.

В Украине уже с завтрашнего дня придется пополнять мобильные счета по-новому. Так, начиная с 1 августа, в Украине будут отменены возможности пополнять мобильные счета наличными без авторизации в терминалах. Новые правила будут касаться пополнения мобильных счетов в терминалах разных операторов, таких как Vodafone и Киевстар. Об этом сообщили в Vodafone и Киевстаре.

Согласно сообщениям от Vodafone и Киевстар, при пополнении счета телефона пользователям должен поступать одноразовый пароль, который нужно будет ввести в терминале. Этот пароль может быть отправлен к клиентам через SMS, мессенджер или телефонный звонок.

Правила авторизации могут изменяться в зависимости от сети платежных устройств, используемых пользователем. Например, некоторые терминалы могут потребовать использования банковской карты или программы "Дія" для пополнения счета.

Важно заметить, что эти изменения не влияют на пополнение чужих счетов мобильных телефонов Vodafone и Киевстар.

Например, при пополнении счета другого лица в Киевстаре, пользователю нужно будет ввести номер телефона абонента, который получит средства, а также выполнить определенные шаги для идентификации - ввести номер телефона плательщика. На второй номер поступит звонок: нужно ввести последние четыре цифры в терминале – также код может прийти в виде текстового сообщения.

После этого пользователь сможет внести необходимую сумму на счет избранного "Vodafone" и "Киевстар", или других операторов связи.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.