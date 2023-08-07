Двух местных жителей Черкасщины осудили за распространение информации в Telegram-канале, которая имела целью помочь местным уклоняться от мобилизации. Прокуроры Черкасской областной прокуратуры смогли доказать, что обвиняемые создали и руководили несколькими специальными тематическими Telegram каналами.

Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

В этих каналах они распространяли информацию, направленную на подстрекательство граждан Украины к уклонению от мобилизации во время военного положения. То есть препятствовали мобилизации и помогали уклоняющимся. В частности, рассылали сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

На суде обвиняемые признали свою вину и пообещали в будущем воздерживаться от каких-либо противоправных действий, направленных на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Суд в Черкасской области вынес приговор и приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы с одновременным установлением испытательного срока.

Следует отметить, что в Украине в связи с полномасштабной войной действует военное положение и всеобщая мобилизация. Такие мероприятия будут продолжаться до 18 ноября 2023 года с возможностью дальнейшего продления.

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