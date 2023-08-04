По словам матери мальчика, всего за пять минут ему нанесли два удара - один в голову со спины и другой, когда он был беззащитен.

В одной из частных школ в городе Ирпень Киевской области произошло неприятное событие, когда одноклассники избили мальчика во время прогулки на школьной площадке. Инцидент произошел еще зимой, но мама пострадавшего третьекласника Валерия Татарчук сообщила в Фейсбук, что не решалась разглашать произошедшее, пока ее сын не будет в безопасности.

По словам матери мальчика, всего за пять минут ему нанесли два удара - один в голову со спины и другой, когда он был беззащитен. Учительница находилась на расстоянии 15 метров от детей, но занималась другими делами, не уделяя внимания конфликту.

Оказав первую медицинскую помощь, учительница самостоятельно сделала диагноз, не вызывая скорую. Администрация школы не сообщила об инциденте полиции и родителях детей, участвовавших в избиении.

В результате, пострадавшему мальчику диагностировали сотрясение мозга, и он прошел несколько месяцев лечения.

"Мой ребенок переживает огромный стресс из-за избиений и унижений. Мы до сих пор не можем справиться с его травмой, как физической, так и психологической…" - отметила Валерия.

Из школы она решила не забирать сына, потому что это тоже большой стресс для ребенка. Зато ждала реакции администрации. Однако один из учителей объяснял ребенку, что такое уголовный кодекс и какую ответственность учащийся будет нести, если будет нарушать правила школы.

После этого мама сразу написала заявления во все местные, районные, областные и государственные образовательные учреждения.

В ходе проверок полиции оказалось, что школа без лицензии на проведение образовательной деятельности, а учителя были ФЛП с контрактами на пять дней.

Директор лицея Валентина Швед утверждает, что разобралась со всеми сторонами конфликта. Учительница, находившаяся с детьми в то время, была уволена с должности. Дело остается в процессе проверок и следствия.

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