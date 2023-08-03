Постановлением НБУ №80 были утверждены изменения в Постановление №346, касающиеся финансового мониторинга и новых штрафов.

Национальный банк Украины повысил размер штрафов для банков в связи с нарушением финансового мониторинга. Эта инициатива предназначена для уменьшения возможности отмывания средств через банковскую систему, потому украинские банки будут вынуждены усилить контроль за украинцами.

Новые требования НБУ касаются повышения предельных размеров штрафов за нарушение финансового мониторинга и проведение выездных проверок. Постановлением НБУ №80 были утверждены изменения в Постановление №346, касающиеся финансового мониторинга и новых штрафов.

В июле НБУ рекомендовал банкам устранить недостатки в системах финансового мониторинга и внутреннего контроля, касающихся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Изменения включают существенное увеличение размеров штрафов за разные нарушения, в частности, за "отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведение финансовой операции".

Например, если банк должен был отказать клиенту в обслуживании, но не сделал этого из-за неправильной идентификации клиента, максимальный штраф за такой случай увеличен с 400 000 грн до 1 млн грн.

НБУ объясняет, что увеличение штрафов произошло в соответствии со стандартами Европейского Союза. Регулятор надеется, что новые требования помогут государству в борьбе с теневой экономикой, составляющей значительную часть реального сектора.

Источник: Mind.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на популярный в Украине продукт стали выше, чем в Швеции.

Как сообщала Politeka, в Украине просели цены на важные продукты.

Также Politeka писала, цены на популярные продукты обвалятся, когда ждать удешевления.